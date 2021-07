Tlc: Ekholm (Ericsson), accelerare costruzione infrastrutture, piattaforma digitale è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario accelerare la realizzazione di infrastrutture digitali moderne in grado di durare nel tempo. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di Ericsson, Borje Ekholm, nel suo intervento al “Dialogo B20-G20 sulla Trasformazione Digitale”, in vista della riunione ministeriale del G20 in programma il 5 agosto a Trieste. “La pandemia, come altre crisi del passato, ha accelerato il processo di digitalizzazione, per la quale le infrastrutture di rete e la connettività rappresentano una componente fondamentale. Per questo l’implementazione di una piattaforma digitale rappresenta una priorità. In questo senso, gli investimenti non possono più aspettare”, ha detto Ekholm, secondo cui “la connettività sarà un fattore discriminante tra i Paesi, inclusi quelli meno avanzati, ma anche tra le aree rurali e le altre aree interne ai singoli Paesi”. L’Europa, ha proseguito l’Ad di Ericsson, “sta pagando un ritardo rispetto a chi, nel resto del mondo, guida il processo di digitalizzazione e la diffusione del 5G. Per questo, quello che consigliamo fortemente a leader politici e decisori è di porre il tema dell’accesso alla connettività al centro dei propri sforzi economici. Come sottolineato dal Ministro Colao, questo implica grandi investimenti nelle infrastrutture digitali”. (segue) (Res)