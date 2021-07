Tlc: Ekholm (Ericsson), accelerare costruzione infrastrutture, piattaforma digitale è priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ekholm, è necessario semplificare i regolamenti, le policy sugli spettri ma anche modificare le dinamiche della concorrenza. “Ciò comporta un ripensamento delle politiche che riguardano misure fiscali, prezzi dello spettro, tecnologie e modelli di business mirati a connettere quella parte di popolazione mondiale che ancora non gode di copertura”, ma anche che “la neutralità dovrebbe prevalere e dovrebbero essere i mercati, piuttosto che i governi, a stabilire, attraverso una concorrenza leale, quali sono le tecnologie migliori che meritano di essere adottate”. In questo contesto, “i Paesi del G20 dovrebbero limitare l’utilizzo di fondi pubblici solamente in caso di aree a fallimento di mercato”, ha detto Ekholm, ricordando che in alcuni Stati “lo spettro mobile è soggetto a una forte tassazione, ma questo aveva un senso quando era un bene di lusso, oggi è per tutti”. Attualmente la fibra viene installata prima nelle aree urbane, un fattore che determinerà del termo prima di poter colmare il gap. In questo contesto, tuttavia, secondo l’Ad di Ericsson, “si può usare il 5G, in tempi rapidi e a basso costo”, sfruttando anche il fatto che “l’impatto del Covid-19 ha generato un’opportunità irripetibile per accelerare il processo di digitalizzazione delle nostre società”. (Res)