Camera: domani audizioni su circolazione monopattini elettrici

- Domani giovedì 29 luglio, la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge sulle disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, svolge l'audizione dei seguenti rappresentanti: ore 13.30, Associazione pro retinopatici e ipovedenti (Apri) (in videoconferenza), Consulta per le persone in difficoltà (Cpd), Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici); ore 14.15, (in videoconferenza), Kyoto Club, Legambiente, Transport & Environment. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)