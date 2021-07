Camera: domani audizioni su pianificazione sistemi difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 29 luglio, la commissione Difesa della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa, svolge le seguenti audizioni: ore 8.30 in videoconferenza, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Pietro Benassi; ore 14 rappresentanti della Rwm Italia spa. L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)