Sardegna: via libera all'unanimità del Consiglio regionale all'ordine del giorno sugli incendi

- Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dalle opposizioni che impegna Impegna la giunta regionale ad attivare tutte le azioni e gli interventi emergenziali necessari per supportare con la massima tempestività le comunità colpite dagli incendi e a mettere a punto una prima bozza di disposizioni legislative regionali che stabiliscono la definizione di un quadro di risorse finanziarie straordinarie da stanziare nel bilancio regionale per supportare nell'immediato le amministrazioni comunali, le aziende i privati cittadini danneggiati dalle fiamme. Nella discussione in aula, Il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, ha sottolineato che "è il caso che la Regione ripristini a pieno la macchina di comando, visto che è carente e non da oggi. Non siamo in questa fase dell'opinione che sia utile aumentare i vincoli e siamo invece per il ristoro immediato dei danni, per tutti quelli che li hanno subiti". (segue) (Rsc)