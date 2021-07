Sardegna: via libera all'unanimità del Consiglio regionale all'ordine del giorno sugli incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega con Pierluigi Saiu ha evidenziato "la lucidità del Consiglio regionale, che è riuscito a produrre un atto di indirizzo che unisce tutta l'Aula. Ma è necessario un atto legislativo che stanzi le risorse e che le risorse siano assegnate nel più breve tempo possibile". Dai banchi di Cinque stelle Desiré Manca ha detto: "La gente non mangia con gli atti di indirizzo, il presidente Solinas deve prendere l'impegno a inviare subito, nel giro di due giorni, gli indennizzi, come avete fatto con i giostrai". Anche il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau, ha sollecitato tra l'altro "un tavolo di coordinamento per la consegna degli aiuti, d'accordo con i sindaci, per una distribuzione ragionata di quanto raccolto". Per Dario Giagoni (Lega) "nell'ordine del giorno non si tiene conto della nostra richiesta di dotare di propri mezzi aerei la protezione civile sarda né della richiesta di istituzione di una commissione straordinaria". "Segnalo ancora una volta un problema irrisolto – ha denunciato Saniele Cocco (Leu - I mezzi che devono essere messi a disposizione di volontari e barracelli devono essere consegnati ad aprile, non ad agosto. Questa situazione è inaccettabile". "Al fine di coordinare al meglio tutta la solidarietà – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas - abbiamo individuato a Ottana un luogo di ammasso di tutte le risorse destinate e le associazione di volontariato possono fare riferimento ai loro enti del terzo settore e alla protezione civile per conferire questi doni". (Rsc)