Egitto: Al Sisi incontra vicepresidente del Sud Sudan, focus su Diga Rinascita

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi il vicepresidente del Sud Sudan per gli Affari Economici, James Wani Igga, e la delegazione ministeriale che lo accompagna. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook ufficiale Bassam Radi, portavoce della presidenza egiziana, secondo cui l'incontro è avvenuto alla presenza del primo ministro, Mostafa Madbouly, e dei ministri di Affari esteri, Risorse idriche e irrigazione, Istruzione superiore e Ricerca scientifica, Cooperazione internazionale, Agricoltura e terre di bonifica, Commercio e industria, oltre che del capo dei servizi segreti, generale Abbas Kamel. "Il presidente ha chiesto di trasmettere i suoi saluti al fraterno presidente Salva Kiir, sottolineando il suo apprezzamento per gli stretti rapporti con lui, in ricordo della visita effettuata a Giuba lo scorso novembre, e ha accolto con favore la prima sessione del comitato superiore congiunto, tenuta dalle due parti al Cairo", ha spiegato Radi. "Le parti hanno discusso il comune interesse a rafforzare le relazioni bilaterali in vari campi, elevandole al livello di partenariato strategico, e lo fanno come un modello di partenariato per lo sviluppo tra i Paesi del bacino del Nilo", ha aggiunto Radi. (segue) (Cae)