Egitto: Al Sisi incontra vicepresidente del Sud Sudan, focus su Diga Rinascita (2)

- Al Sisi ha inoltre affermato la determinazione dell'Egitto a continuare a fornire sostegno tecnico al Sud Sudan a tutti i livelli, in particolare nei settori dello sviluppo, nella produzione agricola, nell'irrigazione, nella sanità, nell'istruzione e in altri settori per ottenere l'integrazione economica in diversi campi come gli investimenti, gli scambi commerciali, l'energia, le infrastrutture e il petrolio. Al Sisi ha inoltre espresso l'orgoglio dell'Egitto per aver tenuto questo luglio la prima fiera dei prodotti egiziani a Giuba, che permetterà di stabilire un attivo movimento commerciale tra i due Paesi. Il presidente egiziano ha anche parlato di proseguire con la creazione di una filiale dell'Università di Alessandria nel Paese africano. Al Sisi ha anche affermato la ferma posizione dell'Egitto a favore del raggiungimento di un accordo legale e vincolante sul riempimento e la gestione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), in un modo che soddisfi gli interessi di tutte le parti e preservi la sicurezza idrica egiziana. (Cae)