Tav: Lamorgese, proteste seguite con massima attenzione e notevole dispiegamento forze

- "Sono in corso le indagini per identificare i responsabili" degli ultimi scontri nei pressi dei cantieri della Tav in Val Susa. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative a fronte della recrudescenza di violenze e disordini connessi ai lavori per l'alta velocità nella Val di Susa. "Dall’inizio dell’anno sono stati deferiti 63 attivisti per illeciti commessi durante" le manifestazioni, ha aggiunto ricordando che "le proteste sono seguite con attenzione e con un notevole dispiegamento di forze". (Rin)