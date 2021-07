Clima: Prandini (Coldiretti) a colloquio con commissario Ue Wojciechowski su danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare i danni causati dai cambiamenti climatici, con maltempo e incendi che stanno devastando le campagne di tutta Italia, servono strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia. E' quanto affermato dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell'incontro con il commissario europeo all'Agricoltura Janusz Wojciechowski, intervenuto a Roma al Consiglio nazionale della più grande organizzazione agricola d'Italia e d'Europa. Secondo quanto riferito in un comunicato, si è trattata di un'occasione per testimoniare la vicinanza ai tanti agricoltori che stanno soffrendo proprio per i danni legati al clima, dagli allevatori della Sardegna che hanno avuto aziende e greggi distrutte dal fuoco agli agricoltori delle regioni del Nord, duramente colpite dalla grandine. (segue) (Com)