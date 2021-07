Clima: Prandini (Coldiretti) a colloquio con commissario Ue Wojciechowski su danni maltempo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo anche l'importanza della reciprocità delle regole, dove il commissario Ue ha concordato sulla necessità di "lavorare anche per standard internazionali equi, per un commercio mondiale con regole chiare che non penalizzino i nostri agricoltori. Può essere il momento giusto per promuovere gli standard della strategia Farm to fork, come global standard". Un indirizzo da seguire, come proposto da Prandini, anche negli accordi internazionali che troppo spesso finiscono per penalizzare gli agricoltori italiani. Wojciechowski ha anche sottolineato come "il modello agricolo italiano, fatto soprattutto di piccole e medie imprese familiari, sia uno dei più importanti a livello europeo. Lo dimostra la produttività degli agricoltori italiani che, a parità di dimensioni, è tre volte più alta di altri Stati membri. Gli ecoschemi, ad esempio, possono aiutare – ha aggiunto - soprattutto un modello di agricoltura come il vostro. Dobbiamo avere meno burocrazia per i piccoli agricoltori, perché solo così potremo dare piena sostenibilità al loro lavoro, ma anche per chi sceglie il metodo biologico". Per il commissario Ue il modello di filiera corta italiana, promosso da Coldiretti con l'esperienza di Campagna Amica, è un esempio per tutta l'Europa, poiché è riuscita a mettere insieme sistemi di protezione degli agricoltori con il coinvolgimento diretto dei consumatori. (segue) (Com)