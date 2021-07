Clima: Prandini (Coldiretti) a colloquio con commissario Ue Wojciechowski su danni maltempo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'etichettatura, altro tema posto da Prandini, Wojciechowski ha detto che "consideriamo con grande attenzione la vostra posizione e dobbiamo sviluppare sistemi di etichettatura trasparenti". Il commissario Ue ha rivolto anche un ringraziamento "per l'impegno gli agricoltori italiani per aver aiutato l'Europa ad avere sicurezza alimentare anche durante la pandemia, assicurando gli approvvigionamenti di cibo di qualità". "Il ruolo dell'Europa può essere centrale nello sviluppo di nuovi sistemi alimentari sostenibili – ha concluso Prandini -. Noi crediamo che evidenziare la sostenibilità in etichetta possa aiutare a valorizzare il lavoro di chi davvero si impegna per abbassare l'impatto ambientale. Ma non si devono demonizzare alcuni comparti, come vino e zootecnia, senza vere analisi di impatto e di sostenibilità complessiva". (Com)