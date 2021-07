Puglia: Bray, un inventario per tutelare il patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Puglia ha approvato la proposta di disegno di legge presentata dall'assessore alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray, con la quale si riconosce il valore dei beni immateriali all'interno dell'immenso pratrimonio culturale della Regione, che non fa riferimento solo a monumenti, siti di rilevante interesse culturale o storico-architettonico e collezioni di oggetti, antichi o contemporanei che siano, ma anche a espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo, artigianato tradizionale, che si siano conservate nella trasmissione di generazione in generazione. L'annuncio in una nota dell'ente. "L'iniziativa legislativa va ad integrare nella legge regionale sulle "Disposizioni in materia di beni culturali" la definizione di bene culturale immateriale, ne specifica i termini per l'inventariazione e per la successiva valorizzazione, precisando in tal senso il ruolo della Regione anche per favorire la partecipazione diffusa alla ricognizizone e inventariazione dei beni immateriali presenti nelle nostre comunità e nel territorio". E ancora: "La Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale prevede espressamente che ciascun elemento per poter essere candidato al riconoscimento di patrimonio deve essere iscritto in un inventario nazionale o regionale". (segue) (Ren)