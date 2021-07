Fd'I: domani in Senato presentazione ddl per voto elettronico italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 29 luglio, alle ore 11, in Senato nella Sala Nassirya si terrà la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge per la delega al governo per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. Alla conferenza stampa parteciperanno il senatore di Fd'I, Patrizio La Pietra, primo firmatario del disegno di legge, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, e il responsabile del Dipartimento Italiani nel mondo, Roberto Menia. (Com)