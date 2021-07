Covid: Sileri, distinguere tra contrarietà a green pass e chi è contro il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può essere fiera id un ragazzo come Marco Natali, figlio di un medico di Lodi morto di Covid all’inizio della pandemia, che nei giorni scorsi ha affrontato alcuni manifestanti che negavano l’esistenza del Covid semplicemente raccontando la sua storia. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che lo ha incontrato a SkyTg24. “L’Italia è fiera di te e del coraggio che hai avuto”, ha detto il sottosegretario. Sileri ha anche aggiunto: “Le piazze sono fatte per manifestare, ma bisogna distinguere tra la contrarietà al green pass perché non ha capito e chi è contro il vaccino e dice baggianate tipo che il virus non uccide”. (Rin)