- Gli ultimi sviluppi della campagna vaccinale e l’andamento dei contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna. A fare il punto su questi temi in una video conferenza stampa domani, alle 14.30 sarà l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini. Lo ha annunciato la Regione in una nota. (Ren)