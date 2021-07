Covid: Sileri, green pass non è metodo di vaccinazione obbligatoria indiretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass “non è un metodo di vaccinazione obbligatoria indiretto” poiché è possibile ricorrere all’alternativa dei tamponi. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a "SkyTg24". Una parola di rassicurazione anche per albergatori: al 6 agosto, data di entrata in vigore del green pass, “oltre il 50 per cento della popolazione” sarà completamente vaccinato e quindi in possesso del green pass, e “questo numero è destinato a crescere”. Infine, il sottosegretario alla Salute ha rivolto una stoccata a quanti non vogliono vaccinarsi: “Da qui in avanti le persone ricoverate e con forme più gravi di Covid saranno per il 99 per cento persone non vaccinate. È un peccato” che ci si trovi in questa situazione “quando c’è una possibilità di difendersi che è il vaccino”. (Rin)