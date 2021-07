Lombardia: sindacati ricorrono a Consiglio di Stato contro decisione Tar sul progetto Getis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar della Lombardia ha “ingiustamente affermato che le censure sollevate dai sindacati circa la compatibilità del progetto Getis alle politiche svizzere non possano essere rimesse alle autorità italiane, che dovrebbero prendere atto del veto elvetico pur non condividendolo”. Lo affermano in una nota congiunta le sigle Cgil Lombardia e Piemonte, Uil Lombardia e Cisl Piemonte, dopo che il Tar della Lombardia (a cui i sindacati si erano rivolti dopo che la Regione aveva respinto il progetto Getis nel 2020) ha respinto il loro ricorso contro l'autorità di gestione. “La sentenza innesta un pericoloso precedente, ove considera alla stregua di un trattato internazionale un normale bando di partenariato, giungendo a riconoscere un inesistente diritto di veto ad una delle parti in causa”, affermano i sindacati, ricordando che i provvedimenti impugnati riguardano l'assegnazione di fondi europei. “Il Tar ha ritenuto che non spetterebbe al giudice italiano valutare la decisione delle autorità elvetiche, ignorando che oggetto dell'impugnazione non erano tali decisioni, bensì provvedimenti assunti da amministrazioni italiane; e ha sostenuto che non sussisterebbero vizi procedurali perché la decisione di compatibilità era da prendersi nella fase preliminare”, spiegano i sindacati, che in opposizione a tale ordinanza hanno adito oggi al Consiglio di Stato “per il ripristino del corretto utilizzo dei fondi comunitari, così da vedere correttamente rappresentati gli interessi dei lavoratori frontalieri”. (Com)