Cipro: presidente Anastasiades, Erdogan audace grazie a Regno Unito e inviata Onu

- La temerarietà del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stata alimentata dal Regno Unito e dall'inviata speciale delle Nazioni Unite a Cipro Elizabeth Spehar. Lo ha dichiarato il presidente cipriota, Nikos Anastasiades, nel corso di un'intervista al portale d'informazione "EuroNews" mentre si trova in visita ad Atene. Anastasiades ha definito "non d'aiuto" in tentativi delle Nazioni Unite e del Regno Unito di far approvare una condanna contro la Turchia nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. "La temerarietà del signor Erdogan non è una coincidenza, in quanto ci sono coloro che hanno l'impressione di poter interpretare anche le risoluzioni dell'Onu o la loro chiarezza se volete", ha dichiarato Anastasiades facendo riferimento a presunte ambiguità nell'azione del Regno Unito e dell'inviata Onu per Cipro. Secondo Anastasiades, invece di contenere le azioni provocatori della Turchia tali comportamenti stanno "rafforzando il revisionismo, l'aggressione e le azioni illecite in generale". Il presidente cipriota, anche a livello Ue, ha chiesto di "mettere la retorica da parte" in quanto "dobbiamo vedere come la Turchia si comporterà e certamente niente viene escluso". (Res)