© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Progetto per fare lo Stadio della Roma a Pietralata dietro la stazione Tiburtina perché ci sono i collegamenti. Se questa sarà l'opzione, si parlerà con Ferrovie dello Stato e in 4 anni lo stadio si può fare". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione, intervenendo al programma L'Aria che tira su La7.(Rer)