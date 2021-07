Imprese: Fiera Milano, nel primo semestre ricavi in calo ed Ebitda negativo per 23 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiera Milano ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi da vendite e prestazioni per 4,6 milioni di euro, in calo rispetto ai 56 registrati nello stesso periodo del 2020. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, la variazione è imputabile alla sospensione delle attività in Italia a seguito della pandemia. Negativo per 23 milioni di euro (anche se migliore delle previsioni) il margine operativo lordo (Ebitda) che nel primo semestre 2020 era positivo per 10,6 milioni: una variazione da imputare all'andamento dei ricavi e solo parzialmente compensata dalla riduzione dei costi di gestione dei quartieri e del personale. Negativo per 45,3 milioni di euro, infine, l'Ebit, che riflette l'andamento dell'Ebitda.(Com)