Unesco: Rizzo Nervo (Pd), Portici Bologna riconosciuti "patrimonio dell'Umanità"

- Il deputato bolognese del Partito democratico, Luca Rizzo Nervo, dichiara che "l'annuncio dell'Unesco del riconoscimento dei Portici di Bologna come 'patrimonio dell'Umanità' è una straordinaria notizia. Viene riconosciuta la bellezza, l'unicità architettonica di questo patrimonio artistico e culturale - continua il parlamentare in una nota - che è un tratto identitario della città di Bologna a cui tutti i cittadini bolognesi sono affezionati ed un elemento di fascino per i tanti che la scoprono. Questo grande risultato è l'esito di un lungo lavoro di valorizzazione e riconoscimento che ha visto impegnate tutte le istituzioni cittadine. In primis il comune di Bologna e in particolare l'assessore alla Cultura, Matteo Lepore, insieme al ministero della Cultura e ai cittadini di Bologna che in varie forme hanno contribuito negli anni a questo risultato". L'esponente del Pd aggiunge: "È certo che questo prezioso riconoscimento contribuirà ulteriormente alla scelta di Bologna come meta di interesse nazionale e internazionale che ha già visto negli ultimi dieci anni una crescita enorme di interesse e di turisti verso la nostra città. Sarà anche un presupposto importante per ulteriori sforzi di valorizzazione, perché Bologna venga scelta ogni giorno da tanti incuriositi dalla sua storia, dalla sua bellezza, dal suo essere un luogo e una comunità speciale, che cresce nelle relazioni, nell'apertura, nell'incontro fra le persone e nella socialità, tutte cose di cui i portici sono un simbolo e un emblema". (Com)