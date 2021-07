Covid: Fiepet confesercenti, non siamo pubblici ufficiali, valutiamo di impugnare decreto green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fiepet-Confesercenti abbiamo già segnalato che l'estensione del green pass per bar e ristoranti di Roma e del Lazio creerà un danno economico importante, e insieme occupazionale, sia alle imprese che all'indotto della filiera". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e vicepresidente Confesercenti nazionale. "Un altro problema – come sottolineato da Fiepet-Confesercenti nazionale – riguarda l'obbligo vaccinale ai dipendenti, che in assenza di una legge che lo preveda espressamente è impossibile da gestire. Bene ha fatto il presidente Banchieri a chiedere al premier Draghi la convocazione di un tavolo tecnico che ne chiarisca le modalità". (segue) (Com)