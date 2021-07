Trasporto aereo: Ryanair impugna provvedimento Enac su assegnazione gratuita posti vicini a minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento - prosegue la nota - nasce dalla esigenza di tutelare, da un lato, il diritto alla mobilità di determinate categorie di passeggeri che lungo l'intera durata del viaggio hanno bisogno di un'assistenza adeguata e continuativa da parte dei loro genitori e/o accompagnatori, dall’altro dalla necessità di garantire che le operazioni di volo si svolgano in condizioni di massima sicurezza, specie in situazioni di emergenza, in cui la vicinanza di genitori e/o accompagnatori è essenziale per offrire la dovuta assistenza a minori e disabili. L’assegnazione di posti vicini per tali categorie di passeggeri non deve, pertanto, configurarsi come un servizio reso dalle compagnie dietro il pagamento di un supplemento al costo del biglietto, ma deve, viceversa costituire un diritto, da riconoscersi senza oneri aggiuntivi. In ragione della non condivisa decisione del Tar i passeggeri potranno segnalare eventuali disservizi, in ordine all’applicazione del Provvedimento sulle modalità di assegnazione dei posti a sedere a minori e disabili, pubblicato sul sito web dell’Enac nella sezione Normativa/Disposizioni, utilizzando l’apposito modulo online "Segnalazione/Suggerimenti”, reperibile nella sezione Diritti dei passeggeri/Segnalazioni del sito web dell’Enac, a partire dal giorno 15 agosto e non già dal 27 luglio, data di entrata in vigore originariamente prevista dal provvedimento dell’Enac. (Com)