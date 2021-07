Libia: Autorità indipendente, Haftar cerca di eliminare prove legami con crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), sta cercando di “liquidare” i suoi seguaci coinvolti in crimini di guerra ed esecuzioni, per eliminare ogni prova contro di sé e i propri figli. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il presidente dell’Autorità indipendente della Cirenaica, Abdulhamid al Kezza, commentando la morte di Muhammad al Kani, ritenuto essere tra i responsabili dei crimini delle fosse comuni nella città di Tarhuna, a sud-est di Tripoli, ucciso ieri in un terreno agricolo nella città orientale libica di Bengasi. Secondo fonti della città di Bengasi, a eliminare il leader della milizia Kaniyat sarebbe stata la brigata Tariq bin Ziyad, comandata da Saddam Khalifa Haftar, figlio del generale, dopo aver assaltato la sua abitazione all’alba di ieri. Secondo il presidente dell’Autorità della Cirenaica, sentito da “Nova”, sarebbe stato Haftar a incoraggiare i suoi seguaci a commettere crimini contro civili, ma adesso sta cercando di eliminare qualunque prova a suo carico. Il presidente dell’Autorità, che rappresenta la regione della Cirenaica, ha sottolineato che i cittadini delle regioni controllate dalle forze di Haftar non sopportano più la situazione, specialmente la sua “accoglienza di criminali e ricercati dalla giustizia”. Al Kezza ha inoltre ribadito l’insoddisfazione della popolazione locale per gli omicidi di cui si parla da tempo a Bengasi, oltre agli ostacoli rivolti contro qualsiasi inchiesta relativa ai responsabili di tali assassini. Al Kezza è un'influente figura della Libia orientale che attualmente vive all'estero. (Lit)