Foibe: De Priamo (Fd'I), panchina tricolore in villaggio giuliano-dalmata in ricordo esodo

- Un panchina tricolore nel villaggio giuliano-dalmata in ricordo dell'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. "Il dramma delle foibe e dell'esodo degli italiani del confine orientale è una storia che va raccontata per rendere onore a chi, per la sola colpa di essere italiano, fu costretto ad abbandonare la propria terra o, peggio, venne infoibato e ucciso". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina. "La Legge che istituisce il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale serve proprio a non cancellare la memoria, attraverso iniziative per diffondere la conoscenza di quei tragici eventi e di conservare la memoria - aggiunge De Priamo -. Proprio per questo tra le iniziative da noi proposte e le tante attività promosse dalle associazioni di esuli e dei comitati che promuovono la celebrazione del 10 febbraio, nella seduta del 15 dicembre 2020 del Consiglio del Municipio IX abbiamo proposto una risoluzione per l'installazione di una panchina tricolore nel quartiere giuliano dalmata e l'apposizione di una targa per dedicare quel simbolo di italianità a Norma Cossetto e alle vittime delle foibe; un piccolo gesto dal forte valore simbolico in un luogo che è un simbolo. Va ricordato che il quartiere giuliano-dalmata ospita una folta comunità di esuli che dal secondo dopoguerra risiede lì ormai da decenni caratterizzando il quartiere che è diventato un vero e proprio monumento alla memoria. Nonostante l'approvazione all'unanimità della risoluzione per l'installazione della panchina tricolore, però, né il Municipio né la Giunta Capitolina hanno fatto nulla. Riteniamo che questa mancanza di attenzione da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale e del Municipio IX sia un'offesa alla memoria delle vittime dell'odio antitaliano dei comunisti del Maresciallo Tito e uno schiaffo agli esuli che scamparono ai massacri e che persero i propri cari delle foibe. Per questo – conclude De Priamo - con una interrogazione urgente abbiamo chiesto che il Sindaco, la Giunta Capitolina e il Presidente del Municipio IX ottemperino a quanto impegnato dalla risoluzione approvata in Consiglio municipale". (Com)