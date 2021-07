Rifiuti: sindaco Albano, Raggi per consenso elettorale si ricorda ora di Città metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come fa una sindaca della Città metropolitana che si ricorda di essere tale e utilizza la carta intestata solo in questo momento dopo che per 5 anni qui non ci è mai venuta, solo 5 o 6 volte. Si spoglia della veste di Roma Capitale per mettersi quella di Città metropolitana. Con le elezioni è più semplice acquisire i voti qui. Da noi si è già votato. In questo momento è più facile spostare l'immondizia fuori. Emerge con evidenza che il problema non è trovare una soluzione al problema rifiuti, ma trovare una soluzione elettorale al problema rifiuti, perché spostare rifiuti in quella zona vuol dire perdere consensi in quella zona. Da noi, ripeto, non si vota. Alle barricate risponderemo con le barricate". Lo ha detto il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, durante una diretta Facebook. (Rer)