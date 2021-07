Imprese: Fiera Milano, al 30 giugno sale indebitamento, atteso riequilibrio nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 giugno 2021 Fiera Milano registra un indebitamento finanziario netto di 64,9 milioni di euro, in aumento di 41 rispetto al 31 dicembre 2020. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione, la variazione è dovuta ai flussi di cassa negativi derivanti dalla sospensione delle attività fieristiche. Un riequilibrio, si legge nel documento, è atteso nella seconda parte dell’anno grazie al ricco calendario di manifestazioni in programma. L’indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability Ifrs 16 ammonta invece a 501 milioni di euro, rispetto ai 473,4 al 31 dicembre 2020. (Com)