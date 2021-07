Covid: assessore Lazio, pronti a partire con Rems Rieti, aspettiamo ok da Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a partire con la nuova Rems di Rieti, dopo l'accordo fra Regione Lazio, Prefettura di Rieti e Asl di Rieti. Siamo in attesa dell'ok da parte del Gabinetto del Ministro dell'Interno, a cui è stato trasmesso il verbale del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Questo è l'annuncio fatto oggi durante la riunione promossa dal Garante dei Detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa, con il presidente del Garante Nazionale dei Detenuti Prof. Mauro Palma e con il Capo del Dap Dott. Dino Petralia". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato. (Com)