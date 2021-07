Maltempo: De Poli (Udc), danni in Veneto, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grave ondata di maltempo che ha colpito il Veneto e, in modo particolare, le province di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia, ha creato danni significativi e sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo già pesantemente colpito dalla crisi. Secondo Coldiretti e Cia si stimano danni per decine di milioni di euro. E' indispensabile un intervento del governo". Lo afferma il senatore dell'Udc Antonio De Poli che annuncia un'interrogazione parlamentare indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri con cui chiederà "al governo di dichiarare, così come è stato richiesto, fra l'altro, dal presidente della Regione Luca Zaia, lo stato di calamità". (com)