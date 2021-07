Speciale energia: Senna (Lega), operazione A2a con Ardian porterebbe a francesi ricchezza lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La municipalizzata lombarda A2a SpA "conferirà degli impianti in una Newco per poi vendere il 49 per cento della società stessa al fondo transalpino Ardian. Tutto questo senza una procedura competitiva e senza calcolare le ricadute sui costi per gli utenti e per il territorio". Lo afferma in una nota il consigliere regionale e presidente della Commissione attività produttive di Regione Lombardia Gianmarco Senna spiegando che "non c'è alcun dubbio che questa operazione, se conclusa, porterebbe ai francesi un pezzo di ricchezza lombarda e il tutto per volontà dei Comuni di Milano e Brescia, ovvero i due principali azionisti di A2a SpA con i rispettivi sindaci Beppe Sala ed Emilio Del Bono". "Mi chiedo dove siano i vertici di A2a S.p.A.: il Presidente Marco Patuano e l'amministratore delegato Renato Mazzoncini. Ma, soprattutto, se stiano facendo gli interessi dei milanesi e dei lombardi" chiosa Senna. (Com)