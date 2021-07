Speciale energia: Commissione Ue, 118 milioni di euro in 32 progetti per tecnologie a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Unione europea sta investendo 118 milioni di euro in 32 piccoli progetti innovativi situati in 14 Stati membri dell'Unione europea, in Islanda e in Norvegia, per la prima volta dalla creazione del Fondo per l'innovazione. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che le sovvenzioni sosterranno progetti volti a portare sul mercato tecnologie a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, idrogeno, stoccaggio di energia ed energia rinnovabile. Oltre a queste sovvenzioni, 15 progetti situati in 10 Stati membri dell'Ue e in Norvegia beneficeranno di un'assistenza allo sviluppo di progetti per un valore fino a 4,4 milioni di euro, con l'obiettivo di avanzare nella loro maturità. I 32 progetti selezionati per il finanziamento sono stati valutati da esperti indipendenti per la loro capacità di ridurre le emissioni di gas serra rispetto alle tecnologie convenzionali e di innovare oltre lo stato dell'arte pur essendo sufficientemente maturi per consentire la loro rapida implementazione, ha spiegato ancora la Commissione.