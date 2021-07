Speciale energia: Ucraina, perdita record di 3,3 miliardi di euro per Naftogaz in primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società nazionale ucraina Naftogaz potrebbe registrare una perdita fino a 105 miliardi di grivnie (circa 3,3 miliardi di euro) nel primo trimestre 2021. E' quanto riferisce l'ufficio stampa della società, che ha citato l'amministratore delegato, Yuriy Vitrenko. Lo riporta il sito web di informazione "Ukrinform". Due sono i problemi all'origine di questo risultato, ha spiegato Vitrenko: il mancato pagamento del debito per il gas naturale consumato da parte delle imprese di riscaldamento e fornitura di acqua calda, a causa delle precarie condizioni finanziarie, e il debito di Naftogaz con la compagnia Ukrnafta per il gas naturale. Inoltre, secondo Vitrenko, che ricopre la carica di amministratore delegato dal 28 aprile 2021, i rapporti della società sotto la precedente gestione di Naftogaz non sono stati adeguatamente verificati. Infine, errori di calcolo nel programma di produzione di gas hanno portato a costi di importazione significativi per l'Ucraina: "Come Paese, paghiamo un prezzo molto alto per i fallimenti, ad esempio, nella produzione per il periodo 2019-2021. Se il programma di estrazione fosse stato realizzato almeno in alcuni siti già vecchi, non avremmo importato 2 miliardi di dollari di gas quest'estate". La perdita netta consolidata del Gruppo Naftogaz nel 2020 è stata di 19 miliardi di grivnie (0,5 miliardi di euro). L'anno scorso, l'utile netto consolidato del gruppo ha superato i 63 miliardi di grivnie (circa 2 miliardi di euro). L'utile netto di Naftogaz per il primo trimestre del 2021 è stato di 12,6 miliardi di grivnie. (Rum)