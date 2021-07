Speciale energia: Ansaldo Energia chiude il primo semestre con ricavi e profittabilità in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ansaldo Energia chiude i primi sei mesi del 2021 in decisa crescita: i ricavi ammontano a 678,6 milioni di euro, con un incremento del 74,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 (che era stato impattato dagli effetti della pandemia), superando del 38 per cento anche i livelli pre crisi del 2019. Lo rende noto il gruppo, dopo che il Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale e il primo bilancio di sostenibilità. (Rin)