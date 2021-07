Speciale energia: Ansaldo Energia, confermati obiettivi economici per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ansaldo Energia, anche alla luce dei risultati del primo semestre, “conferma gli obiettivi economici per il 2021 precedentemente comunicati”. Lo rende noto il gruppo, dopo che il Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale e il primo bilancio di sostenibilità. “Quanto all’approvazione del primo bilancio di sostenibilità – si legge in una nota – questa rappresenta un ulteriore passo nell’impegno della società su tali temi, nell’ambito di un percorso che porterà all’adozione di un piano pluriennale di sostenibilità. Tale piano sarà presentato in contemporanea alla pubblicazione del bilancio di sostenibilità relativo al 2021”. (Rin)