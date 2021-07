Speciale energia: Marino (Ansaldo Energia), robusta crescita ricavi, 2021 anno del consolidamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del primo semestre, con il ritorno in utile e una robusta crescita dei ricavi, confermano che il 2021 è per noi l’anno del consolidamento. Lo sottolinea Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia, dopo che il Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale e il primo bilancio di sostenibilità. “Siamo chiamati a ricoprire un ruolo importante in questa fase di transizione energetica e l’azienda, con le sue tecnologie e le sue competenze, è in grado di contribuire agli obiettivi italiani ed europei della decarbonizzazione. La scelta di redigere il nostro primo bilancio di sostenibilità – conclude Marino – è una presa di responsabilità nei confronti dei nostri stakeholder: vogliamo impegnarci concretamente per una crescita del nostro business rispettosa degli equilibri sociali ed ecologici”. (Rin)