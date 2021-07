Imprese: Fiera Milano, quadro più stabile ma ancora incerto, tagliati target ricavi e Ebitda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato attuale, pur in un quadro epidemiologico ancora incerto, presenta una “maggiore stabilità rispetto al recente passato, grazie soprattutto alla progressione dei livelli di copertura vaccinale nonché dal meccanismo del green pass, che faciliterà la mobilità all’interno dell'Unione europea che costituisce presupposto fondamentale per garantire la partecipazione degli operatori alle fiere e ai congressi internazionali”. È quanto si legge nella relazione finanziaria semestrale approvata dal consiglio di amministrazione di Fiera Milano, in cui si ricorda che il calendario degli eventi fieristici del periodo settembre-dicembre 2021 si preannuncia “molto fitto”, con oltre 30 manifestazioni a calendario (anche se con livelli attesi di partecipazione e di occupazione degli spazi inferiori rispetto a quanto inizialmente preventivato a causa delle incertezze tuttora presenti sull’evoluzione della pandemia). Sulla base delle informazioni al momento disponibili, si legge nel documento, Fiera Milano stima un fatturato compreso tra 130 e 140 milioni di euro, un Ebitda tra 23 e 28 milioni, e un indebitamento finanziario netto ante effetti Ifrs 16 compreso tra 24 e 28 milioni. (Com)