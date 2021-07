Scuola: Floridia, quasi un milione di euro su progetti per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria all'Istruzione e senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, ricorda che "il ministero dell'Istruzione ha pubblicato un avviso rivolto agli enti del Terzo settore per la realizzazione di progetti sui temi della legalità, dell'inclusione, della sostenibilità, dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi e della promozione della lettura e del libro, per un totale di 5 milioni di euro. Sono fiera - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - che una fetta importante di queste risorse, pari a 800 mila euro, sia destinata al tema per il quale mi è stata conferita apposita delega: la sostenibilità̀ e la transizione ecologica. Ho lavorato duramente per questo importante obiettivo al servizio della comunità scolastica, nel quadro più ampio della transizione ecologica nelle scuole". Floridia prosegue: "Gli interventi proporranno percorsi educativi per sensibilizzare la comunità scolastica all’acquisizione di stili di vita sostenibili. Le idee progettuali avranno ad oggetto percorsi relativi alla progressiva transizione verso un modello di società che pone il proprio punto di forza nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica". (Com)