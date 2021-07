Energia: Romania, esplorazione del gas nel Mar Nero è cruciale per Omv Petrom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neptune Deep, progetto di esplorazione del giacimento di gas nelle acque profonde del Mar Nero, è più importante che mai per le prospettive future di Omv Petrom. Lo ha detto il direttore generale di Omv, Rainer Seele, in una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". "Omv farà tutto ciò che è in suo potere per garantire che questo progetto sia un successo", ha detto Seele, aggiungendo che il governo romeno deve fornire il quadro necessario per questo investimento. "A fine agosto lascerò la carica di direttore generale di Omv e credo sia compito del mio successore commentare le questioni strategiche, ma posso dirvi che il progetto sul gas nelle acque profonde del Mar Nero è più importante che mai per le prospettive future di Petrom", ha detto Seele. Il gruppo austriaco Omv, attraverso la sua controllata Omv Petrom, ed ExxonMobil sono partner alla pari nel progetto di esplorazione del giacimento, stimato tra 42 e 84 miliardi di metri cubici di gas. (segue) (Seb)