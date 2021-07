Energia: Romania, esplorazione del gas nel Mar Nero è cruciale per Omv Petrom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giacimento è stato scoperto nel 2012, ma il suo sviluppo è stato rinviato più volte, dopo che la Romania ha implementato modifiche legislative considerate sfavorevoli dagli sviluppatori. Una decisione finale di investimento sul progetto è prevista nel primo trimestre del 2022. Nel complesso, un mese prima di lasciare Omv, Rainer Seele si è detto orgoglioso del fatto che dopo il suo mandato di sei anni, il nome e l'immagine del gruppo "suonano molto più internazionali". Le autorità romene hanno promesso di modificare la legislazione offshore con una nuova proposta. Tuttavia, la modifica, che sbloccherebbe gli investimenti per l'estrazione del gas nel Mar Nero, non è stata inserita nel piano annuale del governo. Omv, la maggiore società industriale quotata in Austria, detiene il 51,01 per cento delle azioni di Omv Petrom, mentre lo Stato romeno, attraverso il suo ministero dell'Economia, detiene il 20,64 per cento. Seguono il 18,99 per cento di Fondul Proprietatea e il 9,36 per cento liberamente negoziato alla Borsa di Bucarest. (Seb)