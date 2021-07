Grecia: premier Mitsotakis, con Cipro e Giordania impegnati per pace e stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremo anche l'opportunità di discutere ampiamente di questioni regionali di interesse comune, come la situazione nel Mediterraneo orientale, in Libia e Siria, e in generale nel Medio Oriente", ha proseguito il premier ellenico. "Certamente, per quanto riguarda la questione di Cipro, avremo l'opportunità di discutere i recenti inaccettabili sviluppi che - come sapete - sono contrari alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu, anche alla luce dell'importante dichiarazione della presidenza del Consiglio di sicurezza dello scorso 23 luglio", ha concluso Mitsotakis. (Gra)