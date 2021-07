Istat: Intesa Sanpaolo, indagini ancora migliori del previsto a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sulla fiducia di famiglie e imprese "comunicati dall’Istat e relativi al mese di luglio sono stati ancora una volta più forti del previsto: tutti i principali indicatori hanno mostrato un miglioramento rispetto al mese precedente (particolarmente ampio per la fiducia delle aziende nel settore dei servizi), che riporta gli indici su livelli superiori a quelli pre-Covid, o su nuovi massimi da due decenni nel caso dell’industria e delle costruzioni". Lo sottolinea Paolo Mameli, senior economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. "La fiducia dei consumatori è salita per il quarto mese consecutivo a luglio, a 116,6 da 115,1 del mese scorso. Il dato è più forte delle stime di consenso (che si posizionavano a 115,5) e porta l’indice ai massimi da settembre del 2018. Il miglioramento è trainato dal clima economico nazionale, che migliora più della situazione personale degli intervistati (che comunque raggiunge un nuovo massimo storico), e dai giudizi sulle condizioni correnti, mentre le aspettative sul futuro sono meno ottimistiche (ma la correzione appare fisiologica dopo che il mese scorso era stato toccato un record nella storia della serie). Correggono anche le attese sulla situazione economica dell’Italia (che peraltro avevano toccato anch’esse un massimo storico a giugno). Salgono per il secondo mese le aspettative sulla disoccupazione: si tratta di un segnale che le famiglie sono preoccupate dei possibili effetti del graduale venir meno del blocco dei licenziamenti, coerente con la nostra idea che una svolta per il mercato del lavoro non sia ancora imminente", sottolinea Mameli.(Rin)