Decreto Semplificazioni: Bergamini (FI), pietra miliare per Pnrr

- “Il Senato ha approvato in via definitiva il Dl Semplificazioni-governance. È legge dello Stato. Una pietra miliare nel cammino della realizzazione delle opere finanziate dal Pnrr. Grazie a tutti i parlamentari e a coloro che lavorano con dedizione per il futuro dell’Italia”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini che ha seguito per conto del governo Draghi l’iter parlamentare del decreto legge.(com)