Milano: truffavano anziani con la scusa del parente in difficoltà, polizia di Stato e locale arrestano sette persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si conferma la soddisfazione per il lavoro del Pool Antitruffe che opera all'interno della Procura di Milano" dice in una nota la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, commentando l'arresto da parte della polizia di sette persone che truffavano gli anziani. "Indagini importanti e condanne che rendono giustizia ad almeno 25 persone anziane vittime di truffe. Un impegno, questo del contrasto alle truffe agli anziani, che prosegue in modo deciso, anche attraverso i Vigili di Quartiere, che hanno ricevuto una formazione apposita proprio per prevenire le truffe o intervenire tempestivamente allorché segnalate. In questo contesto, con l'arrivo del mese di agosto, vogliamo fare un appello ai parenti, ai vicini di casa e agli amici delle persone più anziane che resteranno a Milano affinché prestino la massima attenzione soprattutto quando sono sole: ricordo che è importante non rispondere mai a richieste di denaro o preziosi e contattare il 112 per qualsiasi sospetto". Il Comune di Milano ha inoltre attivato anche quest'anno il tradizionale "Piano socialità" per il mese di agosto con tante attività pensate proprio per gli anziani che possono trovarsi da soli o in difficoltà. Le attività prendono avvio il 3 agosto e proseguono per tutto il mese; per avere informazioni e prendervi parte è necessario chiamare il contact center del Comune allo 020202 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20). Tramite gli operatori, verrà fissato un appuntamento per un primo colloquio orientativo e per prenotare la propria presenza alle attività scelte, che seguiranno precise indicazioni e protocolli di sicurezza sanitaria. (Com)