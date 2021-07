Recovery: Matrisciano (M5s), Pnrr non guardi solo a grandi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi un italiano su due lavora in una micro impresa; sarebbe perciò un errore gravissimo se gli interventi del Piano Nazionale Ripresa Resilienza guardassero solo alle grandi aziende. In questo anno e mezzo di pandemia Confartigianato ha svolto un ruolo fondamentale, riuscendo a coniugare i legittimi interessi degli artigiani e delle Pmi rappresentati con l’interesse generale nazionale. Il periodo di crisi ha, ancora una volta, messo in luce quanto la micro e piccola impresa sia centrale per l'occupazione, la crescita del PIL e la tenuta dell'intero Paese. Il sostegno alle micro e piccole imprese, unito alla crescita delle competenze è il miglior vaccino contro la crisi e le conseguenze economiche e sociali del Covid". Lo afferma in una nota Susy Matrisciano, senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Lavoro, che oggi ha ricevuto una delegazione di Confartigianato, guidata dal Presidente Marco Granelli. L'incontro verteva sui temi strategici per il rilancio dell'occupazione nel Paese, in particolare: riforma degli ammortizzatori sociali, competenze e politiche attive del lavoro. (segue) (com)