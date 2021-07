Recovery: Matrisciano (M5s), Pnrr non guardi solo a grandi aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente l'impatto positivo del reddito di cittadinanza, che rappresenta uno strumento strategico, ma non un fine. Non siamo, infatti, una società di sussidiati – aggiunge la senatrice – In questo scenario, il tema delle competenze resta fondamentale, in particolare per il rilancio dell'occupazione giovanile e femminile. Vanno fatti investimenti importanti per avere un sistema efficace di orientamento, di politiche attive e di formazione ed istruzione. É inaccettabile che alcune professionalità richieste dalle aziende continuino ad essere di difficile reperimento. Inoltre, occorre puntare di più su ciò che funziona, come gli ITS, che garantiscono tassi di occupazione superiori all’80 per cento. Senza dimenticare il potenziamento dell’apprendistato, che mette al centro il valore formativo del lavoro e, in particolare, delle imprese artigiane". Infine, sul tema degli ammortizzatori, Matrisciano sottolinea: "non rappresentano un mero strumento assistenziale, ma possono contribuire a generare nuova occupazione, supportando la competitività di lavoratori ed imprenditori. Per questo, occorre rendere universali le tutele, mantenendo e valorizzando le specificità settoriali e le positive esperienze in atto". . (com)