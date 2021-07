Energia: Spagna, Naturgy investirà 14 miliardi di euro fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Naturgy investirà 14 miliardi di euro fino al 2025, 8,7 dei quali per accelerare la transizione ecologica e 4,1 per migliorare la sua rete elettrica. Lo afferma il suo nuovo piano strategico. Secondo la documentazione presentata da Naturgy alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), l'azienda prevede di triplicare la sua attuale capacità rinnovabile da 4,6 GW a 14 GW alla fine del 2025. Il piano prevede, inoltre, la distribuzione di 5,9 miliardi di euro di dividendi, versando ogni anno 1,2 euro per azione in tre pagamenti. Nel febbraio scorso, Naturgy ha ricevuto un'offerta pubblica di acquisto (Opa) da parte del fondo australiano Ifm per un massimo del 22,69 per cento del capitale ed è in attesa dell'approvazione da parte del governo in quanto azienda strategica per il Paese. Naturgy ha deciso di non aspettare oltre e di presentare il suo piano strategico. (Spm)