Imprese: Tartaglione (Fi), vaccini presupposto di crescita

- "Cresce l'indice del clima di fiducia per imprese e consumatori. Questa è una delle condizioni di base per la crescita economica, affinché ci siano più domanda e produttività". Lo dichiara, commentando i dati Istat, la vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione. "Le cifre confermano che, in questa fase delicata, è doveroso non retrocedere nella nostra sfida al Covid, mantenendo le libertà che abbiamo riconquistato con tanto sacrificio – aggiunge -. Per questo motivo l'implementazione della campagna vaccinale continua ad essere l'unico strumento per garantire il dinamismo della società, creando i presupposti affinché le attività funzionino e giri l'ingranaggio dei consumi".(com)