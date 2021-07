Famiglia: Lega, confronto con il Movimento per la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto tra la Lega e il Movimento per la Vita. Dopo la visita di Matteo Salvini nella sede romana dell’associazione lo scorso 15 luglio, questa mattina c’è stata una riunione per coordinare le iniziative a favore delle famiglie. Presenti, oltre a Salvini, i sottosegretari Claudio Durigon e Tiziana Nisini, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, la responsabile del Dipartimento Famiglia Simona Baldassarre, il responsabile Enti Locali Stefano Locatelli, il senatore Simone Pillon. In particolare, la Lega ha illustrato i provvedimenti a favore delle famiglie che ha già realizzato (Bonus nascite, contributi asili nido per le famiglie, contributo per i centri estivi, contributi a fondo perduto per chi assume mamme) e pensa a un vero e proprio pacchetto di provvedimenti, da presentare entro settembre, per una proposta di legge complessiva. (com)