Giustizia: Conte, critica anche norma per delega parlamento su scelta reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, la norma che delega il parlamento alla scelta dei reati da perseguire nelle priorità dell’azione penale “è critica. Per carità in altri ordinamenti ordinamenti indirizzi del genere sono anche previsti, però quando caliamo nel nostro conosciamo i rapporti difficili del passato tra politica e magistratura. Ritengo che quella norma sia critica: è bene lasciare e realizzare appieno il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e gli interventi del Parlamento possono essere, tra virgolette, molto molto critici e molto delicati”. (Rin)